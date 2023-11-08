نور النبوي وحازم إيهاب يشاركون في عمل جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت شركة سينرچي التحضيرات الأولية لفيلم جديد يحمل عنوان "الجامدين"، وهو من بطولة: نور النبوي، حازم إيهاب، محمود ياسين چونيور،وأحمد غزي، ويجري حاليًا اختيار باقي أبطال العمل من أجل التعاقد معهم، والكشف موعد تصوير مشاهد الفيلم.

تفاصيل فيلم "الجامدين"

وفيلم "الجامدين" يعتبر من الأفلام التي تنتمي إلى نوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج عثمان أبو لبن.



ما هي أحدث أعمال الفنان نور النبوي؟

يقوم الفنان نور النبوي، حاليًا بالتحضير لمسلسل جديد يحمل اسم "6 شهور" سيعرض على منصة watch it، كما تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة.

وشارك نور النبوي، في دراما رمضان الماضي في مسلسل "الأجهر" في رمضان وهو من بطولة عمرو سعد، وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي،وأيضًا ظهر كضيف شرف في مسلسل "الكتيبة 101"، وهو بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.



ما هي آخر أعمال الفنان حازم إيهاب؟

شارك الفنان حازم إيهاب، مؤخرًا في مسلسل "مذكرات زوج" بطولة النجم طارق لطفي والذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وظهر مؤخرًا في فيلم "هارلي" مع النجم محمد رمضان ومي عمر وقد أثار الفيلم وقت عرضه جدلًا واسعًا كما حقق إيرادات في شباك التذاكر ما يقرب من 35 مليون جنيه.

ما هي آخر أعمال الفنان محمود ياسين چونيور ؟

قدم الفنان محمود ياسين چونيور مؤخرًا دورًا مميزًا في حدوتة "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وآخرون من النجوم، والحكاية تم عرضها ضمن حواديت مسلسل “55 مشكلة حب" تأليف عمرو محمود ياسين.

كما ظهر محمود ياسين، مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل "الكتيبة 101"، حيث جسد شخصية الشهيد أحمد عصمت وحقق دوره نجاحًا لافتًا وقت عرض المسلسل في رمضان الماضي.

ما هي آخر أعمال أحمد غزي؟

أما آخر أعمال الفنان أحمد غزي هو مشاركته بشخصية “طارق”، في مسلسل “ضرب نار”، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وقت عرضها في رمضان الماضي، وهو بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.