الخميس..الموسيقى السودانية في قصر بشتاك

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم بيت الغناء العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز في الساعة السابعة مساء الخميس الموافق 9 نوفمبر، أمسية جديدة من أمسيات صالون “مقامات”.



الموسيقى السودانية

يستضيف الموسيقار الدكتور كمال يوسف قائد فرقة التبر الموسيقية ليتحدث عن "جماليات السلم الخماسي.. قراءة في الموسيقى السودانية".



تدير الصالون الناقدة والإعلامية إيناس جلال الدين، ويقام بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.

