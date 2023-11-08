انت الان تتابع خبر الفنان نبيل الحلفاوي "يطرد" محمد أبو تريكة أمام الجميع.. ورد "ناري" من الأخير!! ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نبيل الحلفاوي، ممثل مصري. قام بالتمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أشهر أعماله "ثمن الغربة"، ودور محمد نديم في مسلسل رأفت الهجان ودور معلى قانون في مسلسل غوايش.

ويعرف عن الفنان نبيل الحلفاوي بأنه أحد المشجعين المتعصبين في الرياضة ومتابع شغوف لمختلف الدوريات والبطولات الكبرى لكرة القدم.

وفي هذا الصدد لم يتردد نبيل الحلفاوي في توجيه هانة بالغة للاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي في وقت سابق.

وأثار الحلفاوي الجدل الواسع عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد سؤاله عن رأيه في أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم الافريقية.

واستبعد الحلفاوي محمد أبو تريكة من قائمته التي ضمت: محمد صلاح.. جورج وايا.. محمود الخطيب.. صامويل إيتو.. ديدييه دروجبا.. وفي حراس المرمى عصام الحضري.

فيما وجه بعض متابعيه سؤالًا إليه مستفسرين عن سبب عدم وجود محمد أبوتريكة في القائمة، حيث قال متابع : "وأين أبو تريكة يا قبطان؟"، فكان رده ساخرًا: "أظن في قطر.. ليه؟ خير".

فيما دخل الإعلامي عمرو أديب، على خط الجدل وعلق: "وهنا يجب أن أتوقف وأقولك لقد بدأت الآن مرحلة جديدة في حياتك من المشاكل التي لن تنتهي يا قبطان".

ومن جانبه، عقب الحلفاوي على أديب قائلا: "مفيش وقت لمراحل جديدة يا حبيبي.. الحكم بيبص في ساعته"، فرد أديب: "لا أنتوا الحكم بيديكوا وقت زيادة".

ويرى كثيرون من محبي أبو تريكة أن انجازاته الكبيرة في الملاعب تمثل رد قوي على استبعاد الحلفاوي له.

ونجح محمد أبو تريكة خلال مسيرته الكروية فى تحقيق العديد من الإنجازات الشخصية والجوائز الفردية، وأبرزها، الهداف التاريخى لمباريات القمة برصيد 13 هدفا، ودخل نادى المائة فى الدورى بتسجيله 105 أهداف، كما تم اختياره عام 2014 ضمن أفضل لاعبى كأس العالم للأندية فى تاريخها.

وفاز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا داخل القارة، وجائزة أفضل لاعب بدورى أبطال أفريقيا عام 2008، وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" لأفضل لاعب كرة قدم فى أفريقيا لعام 2008.

وحاز لقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2012، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2013، وأفضل لاعب فى مصر أعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008.

وكان هدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006 برصيد 3 أهداف، وهدّاف بطولة دورى أبطال أفريقيا 2006 أحرز 8 أهداف، وهدّاف بطولة الدورى المصرى الممتاز 2005 / 2006 بتسجيل 18 هدفا، وهدّاف بطولة كأس مصر 2007 بتسجيل 4 أهداف.

ويعمل أبو تريكة حالياً محللاً رياضياً في قنوات بي إن سبورت القطرية.

وكشف نبيل الحلفاوي، عن توقعاته للمنتخب الذي يحصد مونديال كأس العالم قطر 2022 هذا العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "الفرق العربية.. ثم الإفريقية ثم البرازيل والأرجنتين عشان ميسي.. أتوقع أن هذا العام سيكون لفرقة لاتينية (إحدى المذكورتين أعلاه)".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، على التصريحات المثيرة للجدل التي صرح بها وليد الركراكي بعد حديثه أن المنتخب المغربي يمثل المغاربة أولًا، وبعد ذلك القارة الإفريقية ثم الوطن العربي.

كما علق الفنان نبيل الحلفاوي على عدد متابعيه، ليرد على ما قاله الركراكي بعبارة "سامع يا ركراكي"، مؤكدًا أن تصريح وليد الركراكي جانبه التوفيق، ومستعينًا بما قاله حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي استخدم اللغة العربية فقط للرد على الصحفيين، برغم إجادته للغتين الفرنسية والإنجليزية.