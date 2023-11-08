انت الان تتابع خبر إعتزال الفنانة أحلام الغناء وتوجهها لحفظ القرآن يشعل السوشيال ميديا.. هل الحرب السبب؟!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت أنباء عبرمواقع التواصل تفيد بإعتزال الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الغناء بعد ان أعلنت عن بدء حفظها للقرآن الكريم، مؤكدة أنها بدأت مؤخرا في الحفظ بصورة مكثفة.

وقالت أحلام الشامسي في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنها تقضي وقتها خلال الفترة الأخيرة في حفظ القرآن الكريم، الذي أكدت أنها تركز جهودها عليه.

أضافت النجمة الإماراتية أنها توقفت عن القراءة العادية قبل فترة، مشيرة إلى أن حفظ القرآن أخذ من وقتها الكثير خلال هذه الفترة، على الرغم من حبها للقراءة.

وأشارت أحلام إلى أنها تدعم مبادرات القراءة مضيفة: "مثل ما قولت لكم أخر مرة قرأت كتاب من زمان صراحة، ما أقرأ، بس قاعدة أحفظ القرآن، بس بشكل عام أنا أحب القراءة" موجهة الشكر إلى مؤسسة بحر الثقافة على الجهد الذي بذلته المؤسسة في معرض أبو ظبي للكتاب.

تفاعل الجمهور مع تصريحات أحلام حول بدء حفظ القرآن الكريم، حيث أشاد بها كثير من النشطاء ودعموها مؤكدين أنها خطوة رائعة نحو هدف أفضل، وقال البعض: "ما شاء الله ربنا يثبتك"، "الله يسعدك أحلام ويبارك فيك"، "أحلام فيك بذرة الخير باقية ما شاء الله الله يثبتك ويكرمك بالقرآن خير ما قرأتِ".