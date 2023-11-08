انت الان تتابع خبر أحمد سعد يفاجئ الجميع بظهوره الأول مع إبنته عليا منذ إنفصاله عن والدتها.. والجمهور يتساءل هل هذه خطوة أولى للرجوع؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - منذ إنفصاله عن زوجته السابقة علياء البسيوني، منذ ما يقرب من شهرين، فوجئ جماهير أحمد سعد بمنشور له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يحتوى على أول صورة تجمعه بإبنته عليا، وعلّق عليها قائلاً: "بتقضي وقت طويل من المتعة".

ظهور سعد مع ابنته جعل عدداً كبيراً من متابعيه يتساءلون إن كانت هذه خطوة هي الأولى لإنهاء خلافاتهما، وعودة الحياة الزوجية بينهما.من ناحيتها، تحدثت علياء بسيوني عن إمكانية عودتها الى طليقها أحمد سعد بعد ظهوره مع ابنتهما عليا، قائلةً: "الحقيقة مكنتش شوفت الصورة اللي نزّلها، ولكن للأسف مفيش أمل للرجوع بينا نهائياً".وكانت علياء بسيوني قد أعلنت من خلال حسابها الرسمي في "إنستغرام"، انفصالها عن أحمد سعد قائلةً: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته". وأضافت: "حابة أشكر أحمد جداً على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابة أقوله شكراً على قرارك اللحظي غير الموفّق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً وحاولت وعدّيت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".