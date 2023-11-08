انت الان تتابع خبر "تمارس هذا الشيء بشراهة ورغبة جامحة كل ليلة".. متصلة تصعق دعاء فاروق بسؤال محرج على الهواء!! ما قالته سيصدمك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - "أنا مخطوبة ووصلت لإدمان العادة السرية فما حكم الشرع في ذلك"؟ سؤال صادم ورد للإعلامية دعاء فاروق على الهواء من شابة مصرية في برنامج "اسأل دعاء" على قناة "النهار".

أجاب ضيف الحلقة الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي على سؤال المتصلة قائلاً: " إن العادة السرية للرجل والمرأة يكون فيها تفريغ للشهوة بنفسه، منوها أن العادة السرية حرام شرعا.وأضاف أن العلماء والطب الحديث أثبتوا أضرار العادة السرية على البدن وصحة الإنسان فهي تقلل الذاكرة وتضعف البدن.

وأشار إلى أن مشاهدة الصور والأفلام الإبـ.احية لها ضرر كبير على الإنسان صحيا، منوها أنه لمعالجة هذه المعاصي فعلينا أن نتقرب إلى الله وننشغل بالعبادات.