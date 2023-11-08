نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. قناة MBC مصر تنقل حفل أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل شاشة "MBC مصر" غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي والذي يُحييه النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

أبرز النجوم المشاركين في موسم الرياض

ويٌقدم النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور، ويُعرض حفل “روائع بليغ حمدي”، الخميس 9 نوفمبر 2023 الساعة الثامنة مساءً.

موسم الرياض

تركي آل الشيخ يروج لحفل روائع بليغ حمدي

وفي سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

وقد نشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على موقع “إكس” وعلق قائلًا: "نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى، حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

يشار أن هيئة الترفيه السعودية "بنش مارك" نظمت في مايو الماضي حفل "روائع الموجي" لأعمال الموسيقار محمد الموجي، وشارك في الحفل كل من عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، شيرين عبدالوهاب، مي فاروق، زينة عماد، وأشرف عليه فنيا الموسيقار يحيى الموجي، وقاد الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.