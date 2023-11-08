نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. مؤلفات حماسية وعاطفية للقومية على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي مجموعة من الأعمال الحماسية والعاطفية وذلك فى الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة الموافقة 10 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

حفل الفرقة القومية للموسيقى العربية على مسرح الجمهورية

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية باقة من أجمل الأغاني العاطفية والوطنية وزمن الفن الجميل:" منها مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادي، يا بلادي، زهرة المدائن، أصبح الآن عندي بندقية، يامسافر وحدك، أنا وانت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني"، ويشارك في الأداء كل من: أحمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة زكي، محمد طارق، غادة آدم.

نبذة عن الفرقة القومية للموسيقى العربية

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

حفل لفرقة الانشاد الديني

من ناحية أخرى، تحيي دار الأوبرا المصرية حفلًا لفرقة الإنشاد الديني، ضمن برنامج شهر نوفمبر، على خشبة مسرح الجمهورية، الأحد الموافق 19 نوفمبر، في الساعة الثامنة مساء، تحت قيادة المايسترو عمر فرحات بمشاركة نجوم الفرقة.

يشارك في الحفل 8 مطربين هم: “أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبدالحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، حسام صالح، محمد نشأت”.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، شاركت في إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.