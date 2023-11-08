نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية أحمد السقا وطارق لطفي في "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع النجم أحمد السقا مع النجم طارق لطفي في عمل جديد يحمل اسم "العتاولة"، والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تتناول الدراما الشعبية، حيث يجسد كلا منهم شخصية أشقاء خارجين عن القانون، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



ما هي آخر أعمال الفنان طارق لطفي؟

شارك الفنان طارق لطفي في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023 بمسلسل "مذكرات زوج"، والذي حقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه، وهو بطولة عائشة بن احمد، خالد الصاوي،هناء الشوربجي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي.

وفي سياق آخر، يشارك النجم طارق لطفي، حاليًا في بطولة فيلم "السيستم" بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، وآخرون من النجوم.



ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟

وكان الفنان أحمد السقا، قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "حرب"، وشاركه في البطولة محمد فراج، وعدد من الفنانين، وسلط العمل الضوء على عدد من بطولات بعض الأجهزة الأمنية في مصر وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

كما ينتظر أحمد السقا، حاليًا عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "جولة أخيرة" عبر منصة أمازون، ويضم عددًا من الفنانين منهم أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي،وهو تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي.

و في السينما، ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "السرب" الذي استغرق تصويره والتحضير له ما يقرب من عامين، وهو بطولة دياب،محمد ممدوح،قصي خولي،ويظهر به عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: حسين فهمي،كريم فهمي،أحمد حاتم،محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.