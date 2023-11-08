نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. الإعلامية إيمان أبوطالب تستكمل كواليس نصر أكتوبر في برنامج "بالخط العريض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، العميد البطل يسري عمارة في حوار خاص وحلقة استثنائية من برنامج "بالخط العريض" على شاشة "الحياة" يكشف خلالها كواليس نصر أكتوبر.

كواليس نصر أكتوبر

وخلال الحلقة، التي تذاع الجمعة المقبلة في الساعة الثامنة مساءً، يتحدث البطل يسري عمارة عن أسر عساف ياجوري، مؤكدًا أن الجنود لو كانوا يعلمون هوية ياجوري "كانوا قطعوه".

ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة وتحقيق حلم العبور للضفة الأخرى

كما يكشف صائد الأسرى، عن سر استبعاده من الكلية الجوية وانتقاله إلى الكلية الحربية، كما يتحدث عن ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة، وكيف تلقى الجنود خبر اقتراب تحقيق حلمهم بالعبور للضفة الأخرى.

أبرز البطولات التي قام بها المقاتلون المصريون البواسل

كما تطرقت الحلقة إلى عدد من كواليس ما حدث أثناء الحرب، والبطولات التي قام بها المقاتلون المصريون البواسل، في دحر العدو، وكيف كان قادة القوات المسلحة يتعاملون معهم.

موعد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

الطيار المجنون في برنامج بالخط العريض

يذكر أن استضافت الإعلامية إيمان أبو طالب في الجمعة الماضية اللواء الطيار أحمد كمال المنصوري الشهير بالطيار المجنون، وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.

وروى المنصوري باكيًا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح، وكشف المنصوري أيضًا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.