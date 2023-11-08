انت الأن تتابع خبر زوجة إيهاب توفيق وأم أولاده طلعت فنانة مشهورة فائقة الجمال تزوجت 4 مرات والمفاجأة بجنسيتها.. ليست مصرية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفنان المصري إيهاب توفيق من رموز الفن في مصر، وله أرشيف كبير يحمل الكثير من الأغاني المميزة.

إيهاب من أبرز نجوم التسعينيات وقد قدم عدد من الالبومات الناجحة آنذاك منها ألبوم «سحراني» عام 1998 الذي حقق مبيعات وصلت إلى 500 ألف ألبوم في مصر فقط خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين.بدأ إيهاب توفيق حياته الفنية في أوائل التسعينيات ، حيث ظهرت موهبته مبكرًا في حفظه لأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وكان دائما على مسرح المدرسة.

قرر إيهاب توفيق دخول لمعهد الفن والموسيقى ليبدا بعدها مشواره الفني كانتعام 1989 وكانت أول أغنية أطُلقت له في ألبوم هي الأسمراني أو دانـــي وكان الألبوم يضم المواهب الجديدة وكان من ضمنهم.

شارك إيهاب توفيق في فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق" عام 1997 وكان أول بطولة مطلقة له في الغناء والتمثيل مع الممثلة نرمين الفقي وحنان ترك وخالد النبوي وحمدي غيث والممثلة القديرة إنعام سالوسة، وقام بدور المطرب " محمود حسن "، الفيلم من إخراج كريم ضياء الدين.

عام 2007 تزوج من ندى رزق منه بولدين توأم أحمد ومحمود عام 2008 وابنة اسمها نورين عام 2014 ، وحين حل ضيف على برنامج معكم مع الإعلامية مني الشاذلي قان بالبكاء بعد الحديث عن حالتهما الصحية.من هي ندى رزق؟ ولدت ندى في الجنوب اللبناني وبالتحديد بلدة القليعة وقد غادرتها بداية التسعينات إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث انقطعت علاقتها بأهلها بسبب إصرارها على احتراف الغناء، حيث أن والدها جرجس رزق كان يعمل مع الجيش اللبناني الجنوبي برتبة عقيد.

وعملت ندى بعدة أماكن حتى تتمكن من الوقوف على قدميها ومن بينها كـمذيعة في إذاعة جيش انطوان خلال فترة الثمانينات، ثم انتقلت للعمل كـ مذيعة في إذاعة "صوت الجنوب".

عام 1992 تركت منزل ذويها وانتقلت إلى بيروت للعمل كسكرتيرة ومن بعدها كمدرّسة، وبعدها كافحت من أجل حلمها بالفن من خلال المشاركة في برنامج "ستديو الفن" وبالتحديد خلال عام 1993 وتمكنت من حصد الميدالية الذهبية عن فئة "الأغنية الشعبية اللبنانية ".

أطلقت أغنيتها الأولى بعنوان "قللي وين بتسهر وين" واشتهرت بغنائها لون التراث اللبناني وإقامة الحفلات في المناطق المحتلة على الشريط الحدودي الفاصل.

شهدت الفنانة صراع مع شركات الإنتاج ولذلك قررت السفر إلى القاهرة لإيجاد فرصتها في الغناء والتمثيل لتعود مجدداً إلى بيروت بعد فترة قصيرة.