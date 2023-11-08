قصور الثقافة.. لقاءات وورش تدريبية متنوعة لطلاب المدارس والجامعات بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة خلال شهر نوڤمبر الجاري.

أسباب تغيير المناخ وآثاره

وفي السياق شهدت مدرسة عبد المتجلي أسعد الإعدادية، محاضرة لبيت ثقافة ديرمواس بعنوان "تغير المناخ.. أسبابه وآثاره" تحدث خلالها حمادة عبد الرحمن عن أسباب ظاهرة التغير المناخي، وعلاقتها بالاحتباس الحراري وأثر ذلك على التوازن البيئي.

العنف الأسري

من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة أبو قرقاص محاضرة بعنوان "العنف الأسري" وذلك بمدرسة التجارة الثانوية للبنات، تناولت خلالها ألفت فتحي- مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية، مفهوم العنف، موضحة أشكاله وأثره على نفسية الأبناء.



المواطنة والانتماء

أعقب ذلك لقاء بعنوان "مصر أمانة" تحدث خلاله الشيخ يسرى رمضان من إدارة الأوقاف، عن حب الوطن وضرورة تعزيز قيم المواطنة والانتماء من أجل تطور المجتمع، إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب فى مجالات الغناء والتمثيل وإلقاء الشعر إشراف المخرج أسامة طه.

مفهوم تنظيم الأسرة

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، نظم بيت ثقافة أبو جرج لقاء حول "مفهوم تنظيم الأسرة"، أوضح خلاله عبد المسيح ملاك - من الإدارة الصحية ببني مزار، مفهوم تنظيم الأسرة ودور الدولة في التوعية الصحية، والفوائد التي تعود على الأم والطفل.

فعاليات متنوعة

وشهد قصر ثقافة المنيا فعاليات متنوعة منها ندوة حول كيفية إعداد لقاء توعوي يتعلق بالدراسات السكانية بحضور كل من د. شنطوري إمام عضو المجلس القومى للمرأة، د. علي رمضان مدرس مساعد بكلية الآداب، أوضحا خلاله صور التعاون بين قصور الثقافة وقسم الدراسات السكانية بكلية الآداب والمجلس القومى للمرأة، لإعداد جيل من الطلاب على دراية بعلم الدراسات السكانية.

كما أعد القصر لقاء بحضور عدد من طلاب كلية الخدمة الاجتماعية، قامت خلاله منى خليفة مسئول بنادي المرأة بتعريفهم بالورش المقدمة للجمهور بالمجان ومنها ورش الكروشيه، الخيامية والتفصيل، والمشغولات اليدوية وغيرها، وكذلك خطوات عمل مشروع صغير يسهم في زيادة الدخل.

دور قصور الثقافة

وأوضحت حسناء شحاتة مدير الشئون الفنية، دور قصور الثقافة في التوعية المجتمعية والارتقاء بالذوق العام واكتشاف ورعاية الموهوبين، من خلال رفع الوعي الثقافي والفكري فى كافة المجالات الأدبية والثقافية.

واختتمت الفعاليات بورشة لتعليم الطلاب أساسيات الخط العربي بأنواعه، وأخرى لعمل ورود بخامات بسيطة وتلوينها تنفيذ الفنانة يسرا رفعت.