فخورة إني شخص عمل نفسه بنفسه.. أبرز تصريحات إليسا التلفزيونية

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت النجمة إليسا بتوجيه ردًا قاسيًا على المتنمرين على فمها، لافتة إلى أنها لا تغضب ممن يتنمرون عليها، قائلة: "أنا مش بزعل لما حد بيتنمر عليا، أنا بزعل عليهم لأن إزاي عايشين حياتهم؟".

وأكدت إليسا أن تلك التعليقات لا تغضبها، مُعلقة: "وشوفت فلتر بيتمسخروا على فمي، وده آخر همي.. أنا إليسا يا حبيبي وأنا عملت كل حاجة في حياتي لكن أنت اللي بتتنمر مين؟، أنت معندكش وجود وصورتك افتراضية".

إليسا تكشف حقيقة ذهابها لطبيب نفسي

وقالت إليسا أنها ذهبت بالفعل إلى طبيب نفسي: " مش بتكلم عن حاجة غير عن تجربة وبقول إني روحت عند دكتور نفسي عشان أقول للناس إنكم مش لوحدكوا، أنا زيكم، وساعتها ده بيبرر القوة اللي أنا فيها، إنه منخليش حاجة تكسرنا رغم كل الظروف اللي بنمر بيها".



كما تحدثت إليسا أيضًا عن مشوارها الفني، لافتة إلى أنها تشعر بالفخر لما حققته في مشوارها الفني،: "لما ببص للـ 23 سنة اللي مروا، واللي أنا قدمته أو حققته، بكون فخورة إني شخص عمل نفسه بنفسه، لأني أول ما بدأت مكنش في ناس كتير مؤمنين بيا، ولا بموهبتي فمن هنا جالي روح التحدي والإيمان بكل حاجة عايزة أعملها ".



وتابعت إليسا: "من هذا المنطلق حطيت أهداف حياتي، وكل ما أحقق هدف بحط اللي بعده، وبخطط إني أوصل خطوة خطوة لأن اللي بيوصل على طول بيقع على طول، وبستغرب لما حد بيتكلم عن نجوميتي بينسوا القاعدة الجماهيرية والجمهور اللي اتقبلنا ودايما بيخلينا نتحدى نفسنا ويخليني عايزة أكون أفضل وأكون عند حسن ظنهم لأنهم حطوا ثقتهم فينا".

إليسا تتحدث عن قصص الحب التي مرت بها

وتحدثت إليسا في تصريحات تليفزيونية لها عن ما مرت به من تجارب عاطفية وقصص حب ولكن لم يكتب لها الاستمرار والنجاح فقالت: "كتير مريت بعلاقات ندمت عليها زي كل بنت لأن في الآخر أنا ست وأكيد مريت بعلاقات حب فاشلة وسامة، وندمت ومندمتش، لأن كل حاجة في الحياة بناخد تجربة منها، وأوقات التجربة بتكون قاسية، ووقت الزعل محدود والوقت كفيل يداوي أي جرح، وبنتعلم من ده وبنعرف".



إليسا تكشف عن رأيها في فكرة أن الأبناء سند لأهلهم

أبدت الفنانة إليسا عن رأيها في مفهوم الأبناء هم سند لأهلهم فقالت: "هل النساء اللي ربنا مدهمش ولاد يعتبروا ناقصين؟، هل الراجل اللي معندوش ولاد يعتبر ناقص؟، لأ، وأنا كإمرأة ليا أدوار كبيرة في الحياة، وطبعا أكبر دور بتقوم بيه المرأة هو إنها تكون أم".

وأكملت: "بس لو مبقتش أم فهي أخت هي مربية هي صديقة هي زوجة، وده كله فيه أمومة، وأنا بكره كلمة إن لازم تجيبوا ولاد لآخرتكم، ليه مين شاف ولد فضل قاعد مع أهله لما كبروا، وفي أهل ماتوا لوحدهم لأن ولادهم سافروا وسابوهم، فده موروث اجتماعي وكلام غير منطقي، والولاد مش سند".