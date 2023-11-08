تفاصيل شخصية يحيى الفخراني في مسلسل " عتبات البهجة "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان يحيى الفخراني، التحضير لمسلسل “ عتبات البهجة ” ويجسد خلال أحداث العمل دور رجل في نهاية الخمسينات يبحث عن البهجة، ويقابل صديقًا له في رحلته التي يخوضها والمليئة بالمفاجآت.

السيناريست مدحت العدل يواصل كتابة عتبات البهجة

كما يواصل السيناريست مدحت العدل كتابة حلقات المسلسل المنتظر انطلاق تصويره فى شهر ديسمبر المقبل، إخراج مجدي أبو عميرة ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "عتبات البهجة"، للنجم يحيى الفخراني، مفاوضات مع عدد من النجوم للتوقيع على بطولة المسلسل بالتزامن مع كتابته، حيث يواصل الكاتب والسيناريست مدحت العدل كتابة الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للشركة المنتجة.

أحداث مسلسل “عتبات البهجة”

تدور الأحداث حول رجل يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته ويتخبط في الحياة باحثا عن معنى البهجة، وخلال بحثه تستعرض الأحداث مجموعة مختلفة من فئات المجتمع المصري.

تعاون يحيى الفخراني مع مجدي أبو عميرة بعد 17 عامًا

المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد ويكتب له السيناريو والحوار الكاتب مدحت العدل، من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومكون من 15 حلقة، وانضمت له مؤخرًا الفنانة جومانا مراد.

ويعود من خلاله يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد مرور 17 عاما على آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

ما هي آخر أعمال يحيى الفخراني؟

شارك يحيى الفخراني في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل حول "نجيب" رجل ثري يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، يبحث عنه وسط 3 شباب ويعيش مغامرة ومواقف كثيرة معهم.