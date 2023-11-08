الاجتماع الأول للجنة متابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية بـ "الوطنية للإعلام"

القاهرة - محمد ابراهيم - عقدت اليوم الأربعاء، لجنة الرصد والمتابعة اجتماعها الأول، والتي أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتشكيلها لرصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، لتقوم برصد ومتابعة التغطيات الإعلامية للانتخابات بقنوات وشبكات الهيئة، والمواقع والمنصات الإليكترونية التابعة لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستعرضت اللجنة المهام المكلّفة بها، ومناقشة كيفية تنفيذ خطة معايير وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.

كما تابعت اللجنة تقارير تنفيذ شبكات وقنوات الوطنية للإعلام، التغطية الإعلامية، طبقًا لخطة الهيئة المتكاملة لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك اعتبارًا من 25/9/2023، وحتى اليوم.

وصرح إسماعيل الششتاوي رئيس اللجنة، بأن اللجنة بدأت اليوم أعمالها لوضع الترتيبات والمهام والخطوط الرئيسية لعملها، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل بشكل مهني وحيادي، ووفق المبادئ والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن كافة التقارير التي سيتم إعدادها عن التغطيات الإعلامية، ستتمتع بالنزاهة والشفافية.

وأضاف "الششتاوي" أن اللجنة تضم في عضويتها خبراء وأكاديميين وإعلاميين ورؤساء القطاعات الإذاعية والتليفزيونية بالوطنية للإعلام، كما تضم في عضويتها رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومُمثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق المرأة.