انت الان تتابع خبر مهنة وائل كفوري ونجوى كرم قبل الشهرة ستصدمكم والمفاجأة في وظيفة راغب علامة الغريبة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تطرقت حسابات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير لمهن نجوم الوطن العربي قبل الشهرة، حيث كان البعض منهم يعيش معاناة كبيرة.

الكثير من الجمهور لم يكونوا يعلموا أن الفنان وائل كفوري عمِلَ في صالون حلاقة للرجال حين كان يبلغ من العمر 16 سنة، وكان قد بدأ بتعلم أصول مهنة التزيين ويخطط لإفتتاح صالون خاص به قبل أن يحصد الميدالية الذهبية في استديو الفن.

أما راغب علامة، فعمل في مجال المكيفات الهوائية في العراق، وعاصي الحلاني في مجال البناء قبل حصدهما للشهرة والنجومية.

النجمة نجوى كرم كانت معلمة لمادة الجغرافيا في مدرسة الشرقية في مدينة زحلة، وذلك قبل إنضمامها في عمر الـ 26 سنة إلى برنامج إستديو الفن ونجاحها في عالم الغناء.

والملفت أن النجمة أليسا إنطلقت في عالم الفن من خلال التمثيل، حيث شاركت مع الممثل وسيم طبارة في مسرحية الـ "شانسونيي"، لتتخلى بعدها عن مهنتها كممثلة وتشارك في إستديو الفن.

أما النجم محمد عبده، فقد عانت عائلته من ظروف مادية صعبة أجبرته على العمل كعمل بائع للمكسّرات والبليلة والحلويات قبل دخوله الوسط الفني حين كان يبلغ من العمر الـ 16.

ونشرت بعض المصادر أنه عمل في الملاحة والسفن قبل النجومية، ولكن تبين لاحقاً أن والده هو الذي عمل في السفن، أما "نجم العرب" فقام ببعض التدريبات على السفن ولم يكمل في هذا المجال.