«لغة اللافا».. رواية مفعمة بالمشاعر والأمل

عمَّان ـ العُمانية: (لا أنتمي إلى هذه الأرض ولا تحتها، أنا عالقة في توابيتهم، أبحث عنهم وما من أحدٍ هنا)، لعلَّ هذه العبارة أكثر ما يصف الشخصية المحورية في رواية (لغة اللافا) للكاتبة لميس نبيل أبو تمام. تتسم هذه الرواية الصادرة عن (الآن ناشرون وموزعون) بكونها مفعمة بالمشاعر والأمل، وبتدفقها السَّلِس الذي ينتمي إلى مدرسة الحداثة في الرواية، فضلًا عن امتزاج الشعر بالسرد بطابع أقرب للمونولوج، واللغة التأملية العميقة التي تصِف تخبّط الذَّات الروائية في حياتها وصراعها المُتجدد للتعافي من الألم والاعتياد على الوحدة.

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