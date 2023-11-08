ختام برنامج بناء القدرات فـي الصناعات الإبداعية الثقافية

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت أمس الأربعاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ ممثَّلةً بدائرة الهُوِيَّة الثقافية ـ البرنامج التدريبي بناء القدرات في الصناعات الإبداعية الثقافية الذي استمرَّ لمدَّة ثلاثة أيام خلال الفترة من 6-8 نوفمبر الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 30 شابًّا وشابَّة من أفراد المُجتمع المهتمين بالمشاريع وريادة الأعمال، حيث تمَّ تقسيم المشاركين إلى 6 فِرق تنافسوا في تقديم مشاريع ذات الطابـع الإبداعي الثقافي الاستراتيجي، حيث أطلقوا لكُلِّ مشروع اسمًا ذا طابع من الهُوِيَّة العُمانية والتراثية وهي (عَمَن – مِرْوَد – سمّة – خيزران – زولية – خَروفَة).

دعم الابداع الثقافي

وقالت ثريا بنت حمد المعولية رئيسة قِسم الصناعات الثقافية: نظــرًا للتوجُّــه العالمــي مــن قِبــل المنظَّمــات الدوليــة حــول بنــاء القــدرات فــي مجــال الصناعــات الإبداعيــة الثقافيـة ودعـم مشـاريع التنـوُّع الثقافـي، جـاءت فكـرة إقامـة برنامـج بنـاء القـدرات فـي الصناعـات الإبداعيـة الثقافيــة والذي تم فيه تقسيم المشاركين إلى مجموعات وعمل تحدٍّ لأفضل فكرة كمشروع إبداعي ابتكاري في الصناعات الثقافية، وكانت النتيجة قَبول الجميع لقوة المشاريع المقدَّمة ومخرجات البرنامج، ومن خلال هذا البرنامج فإنَّنا نشكر هيئة تنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة على دعمها بتقديم جوائز تشجيعية لجميع هذه المشاريع، وهي الحصول على استشارات متخصصة في أسبوع ريادة الأعمال وفرص للمشاركة في برنامج ما قَبل الاحتضان المنظّم الذي تنظِّمه الهيئة، إضافة إلى فرصة مشاركة المشاريع والترشح في صندوق الدعم الدولي للتنـوع الثقافـي. وأضافت: إنَّ الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو مساعدة الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الإبداعية ذات الطابع الثقافي وتحقيق أهداف التنمية والاستدامة، حيث تضمَّن البرنامج مجموعة من الحلقات لمساعدتهم على عمل خطَّة متكاملة لمشاريعهم باسـتخدام تقنيـات مبتكـرة.