الثقافة والرياضة والشباب تصدر لائحة تنظيم المبادرات الشبابية

مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب لائحة المبادرات الشبابية، وذلك بعد القرار الوزاري الذي أصدره صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب رقم (437/2023) بإصدار (لائحة تنظيم المبادرات الشبابية) ونشرت في الجريدة الرسمية. وصرح هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب أنَّه جاء إصدار اللائحة بعد أن أخذت حيزها القانوني لِتصبحَ المبادرات الشبابية التي تندرج تحت الوزارة تعمل بلائحة معتمدة فنيًّا وقانونيًّا.
وأضاف: تهدف اللائحة لتنظيم عمل المبادرات الشبابية وضبط عملها وتحديد الشروط والضوابط لاعتمادها قانونيًّا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وقد عملت الوزارة مع المبادرات الشبابية على بناء أربع قدرات رئيسية أولاها كان بناء الإمكانات التشريعية؛ من خلال بناء مظلَّة قانونية تنظيمية للمبادرات، وثانية هذه القدرات الجانب المهاري لتعزيز المهارات التخطيطية والتنفيذية للقائمين على المبادرات الشبابية، وبناء قدراتهم وإمكاناتهم الذَّاتية، أمَّا ثالثتها فكانت في الجانب الإحصائي من خلال حصر المبادرات الشبابية وتحليل بياناتها، ومعرفة عددها ونوعها وتوزعها على المحافظات ممَّا يُسهم في التدخل النوعي لتحسينها، في حين يتمثل رابع بناء القدرات في الجانب التمويلي حيث تواجه المبادرات ضعفًا في الحصول على تكلفة التنفيذ لهذا أطلقنا نظام دعم المبادرات، كذلك تستطيع المبادرات الآن الحصول على التمويل من القطاع الحكومي أو الخاص على السواء وفق تنظيم اللائحة.
وعن مبررات إعداد لائحة تنظيمية للمبادرات الشبابية، أشار مدير عام المديرية العامة للشباب إلى أنَّه تمثلت في أنَّ المبادرات كانت بِدُونِ مظلَّة قانونية ممَّا يعارض القوانين والأنظمة في السلطنة، وكذلك ضعف استدامة المبادرات الشبابية واقتصار عملها على الأنشطة ذات الأثر الوقتي، فسوف تساعد اللائحة على استدامة عمل المبادرات الشبابية وإطلاق أنشطة نوعية تستهدف قطاع الشباب.
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