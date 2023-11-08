النادي الثقافـي ينظم ندوة أسرة الشيخ القاضي راشد الحارثي

مسقط ـ العُمانية: نظَّم النادي الثقافي مساء أمس الأول ندوة (أُسرة الشيخ القاضي راشد بن سعيد الحارثي ودَوْرهم العلمي والأدبي). تناولت الندوة التي أدارها الباحث والكاتب المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري العديد من المحاور والمرتكزات عن أُسرة الشيخ القاضي راشد الحارثي من خلال محورين، الأول عن الأدوار والعلاقات، والذي تم التطرق خلاله إلى دَوْر الأُسرة التاريخية والاجتماعية، والثاني خُصِّص للجانب العلمي والأدبي. وتحدَّث عدد من الباحثين خلال عدَّة أوراق عمل عن عدد أُسرة الشيخ القاضي، وأهمية البحث في الأُسر والبيوت التاريخية والعلمية وما تحققه من نتائج إيجابية في المجلات المعرفية والجوانب الاجتماعية.

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