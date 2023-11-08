عاجل.. الموت يفجع الفنانة ريهام عبدالغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور اليوم وفاة ابن خالتها، وذلك من خلال منشور قامت بكتابته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ولم تعلق على أسباب الوفاة أو تفاصيل عن الجنازة.

وكتبت “ريهام” قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي إسلام حمدي، الفاتحة من فضلكم".

نجوم الفن يقدمون التعازي للفنانة ريهام عبدالغفور

ويذكر أن تفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور ريهام عبدالغفور، وحرصوا على توجيه كلمات العزاء والرثاء لها في وفاة ابن خالتها، من بينهم المخرجة شيرين عادل،الفنان خالد سرحان،السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان دياب، نجلاء بدر، صابرين، حسام داغر، كريم الحسيني، المخرج كريم العدل.

ريهام عبد الغفور وتدعيمها للقضية الفلسطينية

ويذكر أن عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن غضبها الشديد جراء الانتهاكات والعنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الصهيوني، من إبادة جماعية وغارات جوية وقصف الذي يشنه على أهالي غزة والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور معلقة فيه:" العالم طلع أبشع وأشرس وأقسى من ما عقل الواحد كان ممكن يدرك أو يستوعب أو يتخيل!!.. اللهم أرينا فيهم آية، اللهم معجزة يارب".

ومن جانبه، شاركت ريهام عبد الغفور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، حيث علقت قائلة:" لن ننسى.. سنظل نطالب بوقف العدوان على أهلنا في غزة وشعب فلسطين".

وأضافت ريهام:" سنظل ندعم الحق والإنسانية ضد الطغيان.. السلام والحرية ضد الحرب والحصار والدمار والموت.. حتى لا تموت الإنسانية فينا، لأننا نتألم من عجزنا أمام آلامهم ولأننا صوتهم حين يسكتهم العالم وبصيص أمل في الظلام".

أحدث أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور السينمائية

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور فيلم “ ليلة العيد ” الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولم يحدد المنتج أحمد السبكي إلى الآن موعد نهائي لعرضه، والعمل يتناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا العربي.

فيلم “ ليلة العيد ” من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته النجمة يسرا، وسميحة أيوب، وعبير صبري وغيرهم من النجوم.