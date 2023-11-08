انت الان تتابع خبر تعرف عليه ولن تندم.. نظام غذائي خارق اتبعته شاكيرا وحافظ على جمالها ورشاقتها رغم أنها في هذا العمر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - المطربة العالمية شاكيرا، تتميز بجسم وقوام مثالي ورشيق، فهي واحدة من أيقونات الرشاقة في العالم حتى مع إنجاب أطفال، وحافظت على جسمها طوال مشوارها الفني ومسيرتها الناجحة.

وأصبحت مشهورة بغنائها وصوتها وحركتها المذهلة، فهي تحب الطبيعية وتتبع نظام غذائي يجعلها تحافظ على رشاقتها وقوامها المثالي، ويجعل إطلالتها جذابة و بشرتها مشرقة.

ويجتمع على شاكيرا أي شخص عند رؤيتها بجاذبيتها وقوامها الممشوق التي حافظت عليه طوال فترة مسيرتها الفنية، فيمكنك التعرف على أسرار دايت شاكيرا.

تأكل شاكيرا بشكل صحي لتبقى في أفضل شكل ممكن وتحقق مستويات اللياقة اللازمة لأدائها على المسرح، على الرغم من عدم وجود بيان واضح حول طعام شاكيرا المفضل تمامًا، لكن كشفت مدربتها الشخصية وخبيرة التغذية Anna Kaiser أن شاكيرا تحب شرائح لحم الخنزير والبرتقال ووجبات كولمبيا الشهيرة.

النظام الغذائي لشاكيرا منظم جدًا، فإنه يركز على الأطعمة الطازجة الكاملة، لأنه من المهم أن يزود هذا النظام الغذائي شاكيرا بالطاقة الكافية لأسلوب حياتها المزدحم مع التدريبات التي تستمر لمدة ستة أيام في الأسبوع، فتقول " Anna Kaiser"، إنه من المهم أن يكون أي نظام غذائي متوازنًا مع أهمية السماح بـ"الغش" في نظامك الغذائي من حين لآخر.

النظام الغذائي لشاكيرا غني بالنباتات والأسماك، فيتكون الإفطار عادة من البيض أو الأفوكادو مع زيت الزيتون والطماطم، يليه عصير مع الكثير من الخضروات والتوت.

أما عن الغداء يكون في الأغلب سمك وخضروات أو سلطة، اكتشفت شاكيرا وKaiser أنهما كانا يكافحان من أجل الحصول على وجبة بعد الظهر بعد التدريبات، لذلك أوصت Kaiser بشوربة يمكن تسخينها بسهولة، مثل شوربة الخرشوف أو الباذنجان.

وجبة العشاء أيضاً عبارة عن سمك وخضروات، وعادة ما تؤكل باردة، وقد تشعر بالملل مع تكرار نفس الوجبة، إلا أن هناك مرونة مسموح بها، في بعض الأحيان يتم استبدال الأسماك بقطع لحم الخنزير، والتي تقول Anna، إنها أحد الأطعمة المفضلة لشاكيرا.

وتعتبر الشوكولاتة الداكنة كوجبة خفيفة، أو الاكتفاء ببعض الفاكهة، خصوصًا أن مدربتها Annaقد ذكرت أن شاكيرا تحب البرتقال باللوز، الذي من السهل الحصول عليه في موطن شاكيرا الحالي في برشلونة.

وتصدرا شاكيرا وجيرار بيكه عناوين الصحف العالمية منذ عدة أشهر بعد أنباء انفصالهما بعد علاقة عاطفية استمرت لما يقرب من 12 عاماً.

ومانت علاقة شاكيرا وبيكيه قائمة على الحب والثقة المتبادلة، رغم فارق السن الكبير بينهما، وهما الآن يعيشان معا للعام السادس على التوالي.

العلاقة بين جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، والمطربة الكولومبية شاكيرا، هي الأشهر في عالم الرياضة والفن.

ووصفت والدة لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه السيدة مونتسيرات برنابيو، شاكيرا بأنها دخيلة، وكذلك أنها منزعجة من فارق السن الكبير بين شاكيرا وبيكيه.