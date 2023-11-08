راغب علامة عن فلسطين: "شعب علم العالم معنى الصمود والكرامة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان راغب علامة على توجيه رسالة للعالم يوضح فيها شعب فلسطين ومدى صمودهم أمام الكيان الصهيوني، وذلك بنشر فيديو لأطفال فلسطين يهتفون “عهد الله ما نرحل”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”.

وعلق “راغب” قائلًا:"شعب علم العالم معنى الصمود والكرامة رغم المجازر والتجويع والظلم والإجرام. ها هو يغني رسالة البقاء والصمود ايها الصهاينة المجرمون لقد فضحكم الطفل الفلسطيني أمام العالم أجمع".

راغب علامة: أوقفوا قتل الأطفال فورًا

أعلن الفنان راغب علامة، في وقت سابق، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكتب عبر صفحته بموقع إكس: "في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة! يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

وأضاف: "أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".

وتابع: "إرحموا الأطفال!!! … أوقفوا قتل الأطفال فورًا!!! لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

آخر أعمال النجم راغب علامة

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية استمارة 6 من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

كلمات أغنية استمارة 6

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه إسـتمارة 6

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‏‎وبَـراعي اللي يـراعِيني وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‏‎بَس كمان فِي المِلاوعَة أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‏‎وبَـراعي اللي يـراعِيني وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‏‎بَس كمان فِي المِلاوعَة أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه اِسـتمارَة سِــتَّـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة