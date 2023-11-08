كتبت فيها أغنية الأطلال لأم كلثوم.. معلومات لا تعرفها عن زوزو حمدي الحكيم

القاهرة - محمد ابراهيم - زوزو حمدي الحكيم

ولدت الفنانة زوزو حمدي الحكيم في عام 1912 في قرية سنتريس بمحافظة المنوفية، حصلت على شهادة التخرج من المعهد العالي للتمثيل في عام 1934 وانضمت إلى الفرقة القومية التي كان يرأسه "خليل مطران"، اشتهرت بعلاقتها الفنية مع الشاعر إبراهيم ناجي، والذي قيل أنه كتب لها قصيدته الشهيرة "الأطلال" التي أغنتها أم كلثوم.

زوزو حمدي الحكيم

في حياتها الشخصية، تزوجت من الصحفي محمد التابعي، لكن هذا الزواج لم يدم طويلًا، وبعدها تزوجت مرة أخرى.

أسهمت بشكل كبير في الإذاعة وأدت أدوارًا مهمة في العديد من الأعمال الفنية، في أوائل ستينيات القرن العشرين، سافرت إلى الكويت وساهمت في تأسيس المسرح هناك.

شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، منها "النسر الصغير" و"اليتيمة" و"مروحة الليدي وندر مير" و"الملك لير".

تألقت في دورين مهمين، حيث لعبت دور ريا وسكينة إلى جانب القدير صلاح أبو سيف. أيضًا، أدت دور الأم في فيلم "المومياء" الذي قدمته شادي عبد السلام، وهذا الفيلم لا يزال يحتل مكانة خاصة في تاريخ السينما المصرية، حيث جسدت فيه دور الأم الصعيدية الصارمة.