لليوم الثالث على التوالي بيومي فؤاد يتصدر التريند.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان بيومي فؤاد لليوم الثالث على التوالي محركات البحث جوجل بعد أزمة الفيديو الذي شاركه يهاجم فيه الفنان محمد سلام، ليشن الجمهور عليه هجوما مما يجعل بيومي يقوم بغلق خاصية التعليقات على العديد من منشوراته على حسابه الرسمي في "إنستجرام".

ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، وقال بيومي فؤاد في كلمته: "من حقك أن تعتذر عن ذلك، لكن ليس من حقك أن تأذي فنك، نقدم فن محترم ونحترم جمهورنا جدًا، شيء رائع أن يكون للفنان جمهورًا في جميع البلدان، شرف لي أن ألتقي مع الجمهور السعودي، نحن هنا لنساعد في موقف الفنان الذي أنقذنا" محمد أنور"، نحن فنانون مصريون ونفتخر بهذا، تقدمنا ​​للمملكة العربية السعودية وللجمهور كل الخير، ونحن نعمل بجد لتقديم الفن، وليس للمال، إذا نجحنا لمدة 15 يومًا دون أجر إضافي، فإن ذلك أمر يعلمه الجميع".

أحدث أعمال بيومي فؤاد

ومن ناحية اخري، يشارك بيومي فؤاد بفيلم "وش في وش" الذى يطرح اليوم الأربعاء، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في اطار اجتماعى لايت، كما يشارك أيضًا في بطولة فيلم "العميل صفر" الذى يطرح اليوم الأربعاء بدور العرض، وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

مسرحية "زواج اصطناعي"

ويذكر ان مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، مسرحية تشمل في طاقمها النجوم مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين.