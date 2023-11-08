انت الان تتابع خبر أصبح هذا الطفل من أشهر الفنانين حالياً.. ولد في الكويت ودرس في بريطانيا وحقق شهرته في مصر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات فنية نشر صورة لطفل صغير تبين لاحقا أنه أصبح فنان شهير، حيث حقق شهرته في مصر بالرغم أنه ليس مصري الجنسية.

إنه الفنان سامو زين، والذي ظهر في الصورة بصحبة أخوته وأخواته وهم إسماعيل، فادي، فدوى، وعبير، وذلك كما كتب معلقًا على الصورة.

وظهر سامو في الصورة طفل صغير يبلغ من العمر قرابة 10 سنوات، ومن الواضح في الصورة أن ترتيب الفنان الثالث بين أشقاءه، وعن الفيلم الذي شارك فيه هو “90 دقيقة”، أما المسلسل فهو “طعم الحياة” مع الفنانة علا غانم.

اسمع الحقيقي أسامة محمد الأبرص الشهير بسامو زين من مواليد ١٠ نوفمبر عام ١٩٧٩، ويبلغ من العمر ٤٢ عام، ولد سامو زين في الكويت مع أسرته وكان يتنقل بين فترة وأخرى إلى بلده سوريا.

وسافر إلى بريطانيا لدراسة هندسة الصوت هناك، وعمل في مجال تخصصه في لندن لفترة معينة، ثم اتجه نحو الكويت ليفتح شركته الخاصة تحت اسم تويتر للتجهيزات الصوتية وأتاح له العمل التواصل مع الكثير من الأصوات العربية الرائدة أمثال عمرو دياب وديانا حداد وآخرين.