نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هجوم الجمهور وتصدره التريند.. تعليق صادم من زوجة الفنان بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت حملات هجوم على الفنان بيومي فؤاد من الجمهور المصري، وذلك بعد أزمة الفيديو الذي شاركه يهاجم فيه الفنان محمد سلام، لتقوم بعدها زوجته السيدة أماني سويدان، بالتعليق على هذا الهجوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك، وكتبت: "بعيدا عن ما يحدث أو على هامشه، وببساطة شديدة وبوضوح أشد، لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق-على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد.. ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها".

سبب هجوم الجمهور المصري على بيومي فؤاد

وشنت حملات هجوم على بيومي فؤاد بعدما انتقد موقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض 2023 قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته"، وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

مسرحية "زواج اصطناعي"

دارت احداث مسرحية "زواج اصطناعي" حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، مسرحية تشمل في طاقمها النجوم مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين.

أحدث أعمال بيومي فؤاد

ويذكر ان احدث اعمال بيومي فؤاد هو فيلم "وش في وش" الذى يطرح اليوم الأربعاء، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في اطار اجتماعى لايت، كما يشارك أيضًا في بطولة فيلم "العميل صفر" الذى يطرح اليوم الأربعاء بدور العرض، وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.