نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هجومه على محمد سلام.. ماذا خسر بيومي فؤاد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد في الساعات الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا أصبح اسمه الأول عبر موقع اكس (تويتر سابقًا)، وجاء سبب تصدره بعد تصاعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام وحديثه عنه بعد العرض الأول بمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض.

ماذا خسر بيومي فؤاد؟



خسر بيومي فؤاد العديد من متابعينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث خسر نحو 800 ألف متابع في يومين فقط، وأيضًا قد قام الفنان محمد سلام بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بالإضافة إلى أنه قد انخفض تقييم مطعمه على جوجل، وقد اضطر الفنان بيومي إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته وذلك عبر فيسبوك وانستجرام بسبب الهجوم العنيف عليه من الجمهور.

ماذا فعلت زوجة بيومي فؤاد بعد أزمته؟

علقت زوجة بيومي فؤاد السيدة أماني سويدان، على هجوم الجمهور لزوجها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك، وكتبت: "بعيدا عن ما يحدث أو على هامشه، وببساطة شديدة وبوضوح أشد، لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق-على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد.. ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها".

ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

ويذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، وقال بيومي فؤاد في كلمته: "من حقك أن تعتذر عن ذلك، لكن ليس من حقك أن تأذي فنك، نقدم فن محترم ونحترم جمهورنا جدًا، شيء رائع أن يكون للفنان جمهورًا في جميع البلدان، شرف لي أن ألتقي مع الجمهور السعودي، نحن هنا لنساعد في موقف الفنان الذي أنقذنا" محمد أنور"، نحن فنانون مصريون ونفتخر بهذا، تقدمنا ​​للمملكة العربية السعودية وللجمهور كل الخير، ونحن نعمل بجد لتقديم الفن، وليس للمال، إذا نجحنا لمدة 15 يومًا دون أجر إضافي، فإن ذلك أمر يعلمه الجميع".