هل تجاهل بيومي فؤاد أزمته مع محمد سلام؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد في الساعات الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي، شنت حملات هجوم وخسائر على بيومي، وجاء سبب تصدره بعد تصاعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام وحديثه عنه بعد العرض الأول بمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، ليتجاهل بيومي هذا الأمر ويروج لمسرحيته الجديدة.



بيومي فؤاد يتجاهل أزمته مع محمد سلام

نشر الفنان بيومي فؤاد بوستر مسرحيته الجديدة " تطبيق الشروط والأحكام"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام"، وتجاهل التحدث عن أزمته مع الفنان محمد سلام، وقال خلال فيديو له على الحساب الرسمي لـ بوليفارد سيتي عبر موقع X: مسرحية تطبق الشروط والأحكام مع أكرم حسني ونجمة السعودية أسيل عمران انتظرونا يوم 10 نوفمبر على مسرح محمد العلي.

ماذا خسر بيومي فؤاد؟



خسر بيومي فؤاد العديد من متابعينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث خسر نحو 800 ألف متابع في يومين فقط، وأيضًا قد قام الفنان محمد سلام بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بالإضافة إلى أنه قد انخفض تقييم مطعمه على جوجل، وقد اضطر الفنان بيومي إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته وذلك عبر فيسبوك وانستجرام بسبب الهجوم العنيف عليه من الجمهور.

ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

ويذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، وقال بيومي فؤاد في كلمته: "من حقك أن تعتذر عن ذلك، لكن ليس من حقك أن تأذي فنك، نقدم فن محترم ونحترم جمهورنا جدًا، شيء رائع أن يكون للفنان جمهورًا في جميع البلدان، شرف لي أن ألتقي مع الجمهور السعودي، نحن هنا لنساعد في موقف الفنان الذي أنقذنا" محمد أنور"، نحن فنانون مصريون ونفتخر بهذا، تقدمنا ​​للمملكة العربية السعودية وللجمهور كل الخير، ونحن نعمل بجد لتقديم الفن، وليس للمال، إذا نجحنا لمدة 15 يومًا دون أجر إضافي، فإن ذلك أمر يعلمه الجميع".