نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الدكتور لويس تادروس ضيف حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الدكتور لويس تادرس أستاذ الكيمياء الحيوية أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة، صيفًا على الإذاعي أحمد إبراهيم، من خلال برنامج "حدوتة مصرية"، العاشرة مساءً، غدًا الخميس، في إذاعة الشرق الأوسط، وحوار مهم حول مشوار حياته، ورحلة كفاحه، ونجاحه، وهمومه، وأحلامه، وأهمية القدوة في حياتنا، ومشكلات وحلول التعليم والبحث العلمي في مصر.

والجدير بالذكر أن "تادرس" البالغ من العمر 82 عامًا، هو من مواليد القاهرة عام 1942، والحاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة عين شمس عام 1968، وعُيّن مُعيدًا عام 1969، ثم مدرس مساعد، وحصل على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة بوخارست في عام 1982، وأستاذًا متفرغًا منذ عام 2002، وأشرف على العديد رسائل الدكتوراه والماجستير.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يُسلّط الضوء على كل العلماء، والخبراء، والزراع، والصُناع، والمبدعين المصريين بشتى المجالات في الداخل والخارج، أيضًا كل من يُقدّم خدمات جليلة للوطن، من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة يُحتذى للشباب المصري.

والبرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.