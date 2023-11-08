جاوبي بصراحة.. عمرو الليثي يسأل شيرين هل عادل إمام مصاب بـ"الزهايمر"؟! الفنانة تجيب وتصدمه بصراحتها

انت الان تتابع خبر جاوبي بصراحة.. عمرو الليثي يسأل شيرين هل عادل إمام مصاب بـ"الزهايمر"؟! الفنانة تجيب وتصدمه بصراحته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، قبل أيام تحدثت الفنانة شيرين عن تفاصيل المرض الذى يعاني منه الفنان القدير صلاح السعدني.

وتحدثت الفنانة عن النجمان عادل إمام وصلاح السعدني حيث سألها عمرو الليثي عن حالة عادل إمام الصحية وحقيقة إصابته بمرض الزهايمر إلا أنها نفت تماما إصابة عادل إمام بهذا المرض.

وقالت: " لا لا أعوذ بالله هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يشفيه ويخليه، فى إشارة منها إلى إصابة صلاح السعدني بهذا المرض".

تداول رواد السوشيال ميديا هذا المقطع بشكل كبير وبدأوا يسألوا عن طبيعة مرضه، خاصة أنه منذ سنوات طويلة بعيد تماما عن الأضواء ويعتبر نجله أحمد السعدني حلقة الوصل بينه وبين الجمهور.

وصلاح السعدني هو واحد من أهم نجوم الدراما المصرية الذين حققوا قاعدة جماهيرية كبيرة، منذ بداية مشوارهم.