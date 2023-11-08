انت الان تتابع خبر بعد ما قاله على الفنان محمد سلام.. سهير جودة تخرج عن طورها وتفتح النار على بيومي فؤاد! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علقت الإعلامية سهير جودة، عبر برنامجها "الستات" المعروض على قناة النهار، على انتقاد الفنان المصري بيومي فؤاد لزميله الفنان محمد سلام بسبب انسحابه عن عروض مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض.

وقالت: "من أهم الدروس التي نتعلهما من تجربة صمود الشعب الفلسطيني محاولتهم إيجاد لحظة يتجمعوا فيها ويشعروا بالاطمئنان، لكن هذا لا يعني إن أخويا يكون عنده ميت وأروح أعمل فرح".وأضافت: "الفنان بيومي فؤاد عمل مزايدة مش في محلها ولا مكانها فارتدت إليه بمزايدة أكبر، ثم انشغلنا بالمزايدات، وكأننا نبحث عن أي شيء نخرج فيه شعورنا بالعجز والقهر، لكن لازم ننتبه ونخرج نفسنا والشعب السعودي من الموضوع حتى لا تنقلب إلى حرب كلامية بيننا".

وتابعت: "عايز تقاطع وشايف موقف بيومي فؤاد غير إنساني، ومنطقه ومزايدته مرفوضة قاطع، خاصة إنه يعلم إن ما يقدمونه هناك ليس بفن، لكن لا نزايد على بعض ونعملها خناقة بين شعبين".

وكان بيومي فؤاد انتقد محمد سلام في الرياض، وقال: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".

وأضاف: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن".