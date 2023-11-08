نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين مؤيد ومعارض.. تعرف على موقف الجمهور المصري والسعودي من بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد في الساعات الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي، شنت حملات هجوم وخسائر على بيومي، وجاء سبب تصدره بعد تصاعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام وحديثه عنه بعد العرض الأول بمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، ليتجاهل بيومي هذا الأمر ويروج لمسرحيته الجديدة.

ماذا فعل الجمهور المصري مع بيومي فؤاد؟

وكان قد تعرض بيومي فؤاد من قبل الجمهور المصري لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، ومن عدد من نجوم الوسط الفني والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أبرزهم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة لبني ونس، ووفاء مكي، المؤلف عبد الرحيم كمال، والإعلامية مفيدة شيحة، عمر حسن يوسف، وغيرهم من نجوم الفن، كما تعرض لحملة شرسة وحملات للمطالبة بمقاطعه أعماله بعد تصريحاته في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، وخسارة أكثر من 900 ألف متابع.

هكذا دعم الجمهور السعودي النجم بيومي فؤاد

تضامن عدد كبير من الجمهور السعودي مع بيومي فؤاد بعد تصدره التريند وهجوم الجمهور المصري عليه بسبب تصريحاته عن الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن مسرحية زواج اصطناعي تضامنا مع غزة،حيث أطلق الشعب السعودي هاشتاج “كلنا بيومي” تصدر به تريند منصة “اكس ”وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور السعودي، وجاءت أبرز التعليقات: السعوديون يساندون الفنان المصري ‎بيومي فؤاد وخلال ساعات يرتفع عدد متابعينه بالآلاف، بينما أبناء جلدته المصريين يحاربونه ويشنون حملة شرسة عليه باستهداف حساباته واستهداف مطعمه ومصدر رزقه!، فعلًا الراجل ترند في قلوب السعوديين والمصريين، وبالعكس جمهوره ارتفع بقوة في المملكة والكل يقول: ‎كلنا بيومي.



ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

ويذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، ليخسر بيومي فؤاد العديد من متابعينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث خسر نحو 800 ألف متابع في يومين فقط، وأيضًا قد قام الفنان محمد سلام بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بالإضافة إلى أنه قد انخفض تقييم مطعمه على جوجل، وقد اضطر بيومي إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته وذلك عبر فيسبوك وانستجرام بسبب الهجوم العنيف عليه من الجمهور.