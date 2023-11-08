عمل مع سعاد حسني.. معلومات لا تعرفها عن محي إسماعيل

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أحمد جودة - القاهرة - ولد محي إسماعيل في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم في المحافظة وكان يحمل شهادة عالمية مع إجازة التدريس، بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية. لديه خمسة إخوة وثلاث بنات.

درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وانضم إلى قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية،عمل في المسرح القومي وشارك في العديد من المسرحيات مثل "الليلة السوداء"، "سليمان الحلبي"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

محي اسماعيل

بعد تجربته في المسرح، بدأ في التمثيل في السينما وأظهر اهتمامه بأدوار الشخصيات التي تعاني من مشاكل نفسية، أصبح متخصصًا في تجسيد صراعات الإنسان النفسية وحصل على لقب "رائد السايكودراما" في مصر.

تم تكريم محيي الدين محمد إسماعيل في العديد من المناسبات الدولية، وأبرزها حصوله على جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "الإخوة الأعداء".

ومن أعماله السينمائية البارزة، يمكن ذكر "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "خلي بالك من زوزو"، "الطائرة المفقودة"، "وراء الشمس"، "الأقمر"، "دموع الشيطان"، و"إعدام طالب ثانوي".

إلى جانب مسيرته الفنية، يعشق محيي الدين القراءة والتأليف، وقام بنشر رواية بعنوان "المخبول" التي حققت شهرة واسعة وتمت ترجمتها إلى أكثر من لغة. نالت هذه الرواية اهتمامًا كبيرًا من شخصيات معروفة مثل العالم أحمد زويل الذي وصفها بأنها "رواية تستحق الاهتمام".