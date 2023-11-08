نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته مع محمد سلام.. ماذا فعل الجمهور السعودي لـ بيومي فؤاد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد في الساعات الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي، شنت حملات هجوم وخسائر على بيومي، وجاء سبب تصدره بعد تصاعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام وحديثه عنه بعد العرض الأول بمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، ليتجاهل بيومي هذا الأمر ويروج لمسرحيته الجديدة.

ماذا فعل الجمهور السعودي لـ بيومي فؤاد؟



تضامن عدد كبير من الجمهور السعودي مع بيومي فؤاد بعد تصدره التريند وهجوم الجمهور المصري عليه بسبب تصريحاته عن الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن مسرحية زواج اصطناعي تضامنا مع غزة،حيث أطلق الشعب السعودي هاشتاج “كلنا بيومي” تصدر به تريند منصة “اكس ”وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور السعودي.

أبرز تعليقات الجمهور السعودي

إليكم أبرز التعليقات التي علقها الجمهور السعودي عن بيومي فؤاد:ـ

‏- السعوديون يساندون الفنان المصري ‎بيومي فؤاد وخلال ساعات يرتفع عدد متابعينه بالآلاف، بينما أبناء جلدته المصريين يحاربونه ويشنون حملة شرسة عليه باستهداف حساباته واستهداف مطعمه ومصدر رزقه!

-فعلًا الراجل ترند في قلوب السعوديين والمصريين، وبالعكس جمهوره ارتفع بقوة في المملكة والكل يقول: ‎كلنا بيومي.

-كلنا بيومي فؤاد ويبشر بالسعد والوقفة والشعب السعودي إذا وقف مع شخص سره واسعده والميكروبات اللي تسيء له هذا والله من المرض اللي بقلوبهم.

-بعدين هذا الجميل صاحب الروح الجميلة من يكرهه أو يحقد عليه.



ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

ومن جانبه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، تعرض بيومي من قبل الجمهور المصري لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، ومن عدد من نجوم الوسط الفني والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أبرزهم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة لبني ونس، ووفاء مكي، المؤلف عبد الرحيم كمال، والإعلامية مفيدة شيحة، عمر حسن يوسف، وغيرهم من نجوم الفن، كما تعرض لحملة شرسة وحملات للمطالبة بمقاطعه أعماله بعد تصريحاته في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، وخسارة أكثر من 900 ألف متابع.

مسرحية "زواج اصطناعي"

ويذكر ان مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، مسرحية تشمل في طاقمها النجوم مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين.