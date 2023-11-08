نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أثارتها الجدل بتعليق غريب.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت زوجة بيومي فؤاد السيدة أماني سويدان، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت برأيها على هجوم الجمهور لزوجها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك، وكتبت: "بعيدا عن ما يحدث أو على هامشه، وببساطة شديدة وبوضوح أشد، لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق-على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد.. ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها".

من هي زوجة بيومي فؤاد؟



- تدعى زوجة بيومي فؤاد أماني سويدان.

- تعرفت زوجة بيومي فؤاد على زوجها في مسرح كلية الفنون الجميلة.

- اعترفت بحبها له بعد أن عزمته على مشروب قهوة.

- يرجع السبب في تعلقها به من أول نظرة، أنها رأته يؤدي فريضة الصلاة على خشبة المسرح.

- يكبرها في السن، فهو خريج عام دفعة 90، بينما هي خريجة دفعة 98.

- كلاهما خريج كلية فنون جميلة.

- كان يعمل في بداية لقائهما مخرج ومنفذ، وهي كانت تعمل في تصميم الديكورات.

- هي من طلبت يده للخطوبة والزواج.

- رزقت أماني من زوجها بيومي فؤاد بثلاثة أبناء، هم محمد ونور وجود.

-عاش بيومي فؤاد مع والدة أبنائه قصة حب كبيرة منذ الدراسة، وهما مرتبطان منذ أكثر من 20 عاما.



زوجتة بيومي فؤاد تكشف جوانب وأسرار في حياته

وسبق، تحدثت زوجة الفنان بيومي فؤاد، في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن جوانب وأسرار في حياته الشخصية وعن كواليس تعرفها عليه، وقالت:" هو عشرة عمري من 20 سنة، في مرة لغى أوردر تصوير بسبب تعبي وكان فيه شك في حاجة مش كويسة ومرض خطير وكان معايا وأنا بعمل تحاليل وأشعة، هو أكبر مني في الجامعة واتعرفنا هناك".

ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

ومن جانبه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، تعرض بيومي من قبل الجمهور المصري لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، ومن عدد من نجوم الوسط الفني والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أبرزهم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة لبني ونس، ووفاء مكي، المؤلف عبد الرحيم كمال، والإعلامية مفيدة شيحة، عمر حسن يوسف، وغيرهم من نجوم الفن، كما تعرض لحملة شرسة وحملات للمطالبة بمقاطعه أعماله بعد تصريحاته في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، وخسارة أكثر من 900 ألف متابع.