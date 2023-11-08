انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بجانب والدتها والجمهور مصدوم من شدة جمالها: "مين الأم ومين البنت"!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات فنية نشر صورة لوالدة الفنانة هيفاء وهبي كان الاعلامي المصري محمد الغيطي قد نشرها، حيث كشف جنسيتها الحقيقية.

وقال "الغيطي" خلال برنامج "تقدر مع الغيطي" المذاع على قناة "الشمس": "والدة هيفاء وهبي مصرية، وأصلها من المنصورة أو الإسكندرية".

وكانت سيدة عبد العزيز والدة هيفاء وهبي خطفت الأنظار نحوها من جانب رواد السوشيال ميديا بعدما كشفت هيفاء عن صورة لهما، خلال خطوبة شقيقتها "هنا".