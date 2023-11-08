بعد الهجوم الشديد عليه بسبب موسم الرياض.. بيومي فؤاد يغلق صفحته الرسمية على فيس بوك

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الأيام الماضية لحملة شرسة من الهجوم بعد تصريحات الأخيرة في موسم الرياض، مما جعله يقوم بإغلاق صفحته الشخصية على الفيسبوك وسط دهشة المتابعين الأمر.

بيومي فؤاد

وفي سياق آخر قام مجموعة من نجوم السعودية بمساندة بيومي فؤاد بعد حملة الهجوم عليه، وذلك من خلال إقامتهم احتفال له أثناء عمل البروفات الخاصة بمسرحيته تطبق الشروط مع النجم أكرم حسني، وقد قامت الصفحة الرسمية لموسم الرياض بنشر مقطع الفيديو الخاص بالاحتفال.

والتي ظهر فيها نجوم السعودية وهم يقبلون رأس بيومي فؤاد، وتوجيه كلمات الترحيب والدعم له، وظهر بيومي في الفيديو وهو متأثر بشدة وبرفقته أكرم حسني بطل المسرحية.

https://www.instagram.com/reel/CzWyb2MMz_X/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وهذه ليست فقط حملة التضامن بل قام عدد عدد كبير من الجمهور السعودي بالتضامن معه من خلال هاشتاج تصدر منصة اكس ويحمل اسم "كلنا بيومي".

تضامن الجمهور السعودي مع بيومي فؤاد:

وقد تصدر هاشتاج كلنا بيومي تريند منصة اكس وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور السعودي، وكانت أبرز التعليقات

‏السعوديون يساندون الفنان المصري ‎بيومي فؤاد وخلال ساعات يرتفع عدد متابعينه بالآلاف، بينما أبناء جلدته المصريين يحاربونه ويشنون حملة شرسة عليه باستهداف حساباته واستهداف مطعمه ومصدر رزقه!

فعلًا الراجل ترند في قلوب السعوديين والمصريين، وبالعكس جمهوره ارتفع بقوة في المملكة والكل يقول: ‎كلنا بيومي.

كلنا بيومي فؤاد ويبشر بالسعد والوقفة والشعب السعودي إذا وقف مع شخص سره واسعده والميكروبات اللي تسيء له هذا والله من المرض اللي بقلوبهم.

بعدين هذا الجميل صاحب الروح الجميلة من يكرهه أو يحقد عليه.

نحن نساند الفنان المصري الكبير بيومي فؤاد

اهلا بيك بيومي في بلدك الثاني

المملكة العربيه السعودية العظمى بين اهلك واخوتك

زوجة بيومي فؤاد تهاجم منتقديه:

وفي نفس السياق قامت زوجة بيومي فؤاد بمهاجمة منتقديه من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:"

بيومي فؤاد

آخر أعمال بيومي فؤاد:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "العميل صفر"، وشارك في بطولته كلا من أكرم حسني، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، وغيرهم من النجوم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية والعربية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن.