أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في فيلم "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة له من فيلم السيستم يكشف من خلالها عن شخصيته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق “الفيشاوي” على الصورة قائلا:"وحيد الحكيم في فيلم السيستم ".

تفاصيل فيلم السيستم

وكان النجم أحمد الفيشاوي قد كشف تفاصيل فيلم السيستم في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "السيستم فيلم كوميدي رومانتيك،فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love وHitch، والفكرة تم تقديمها في أفلام كثيرة، وبطل الفيلم مش عارف يتعام مع الستاتأو البنات، وصديق البطل بيعلمه".

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل معبسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراجأحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.

أعمال أخرى لأحمد الفيشاوي

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "عادل مش عادل" والذي من المقرر عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس فيدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء.

أبطال فيلم عادل مش عادل

ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافةلعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي في السينمات

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته،ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب.

الأبطال المشاركين في فيلم "رهبة"



وشارك في البطولة عدد من النجوم وهم محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراءجبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.