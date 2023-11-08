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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| الفنانة لطيفة تحت التهديد بسبب "طغاة العالم"

تعرضت الفنانة لطيفة للتهديد بعدما قامت بإعادة نشر أغنيتها "إلى طغاة العالم"، التي أصدرتها قبل سنوات، وذلك كدعم للقضية الفلسطينية، وقد تم حذف الأغنية من بعض المنصات العالمية.

عاجل| الفنانة لطيفة تحت التهديد بسبب "طغاة العالم"

عاجل| الفنانة لطيفة تحت التهديد بسبب "طغاة العالم"

ونشرت لطيفة، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، قائلة: "عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، برغم أن مواقع كتير من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية واعطونا تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني".

وأضافت: “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

وتابعت لطيفة: “إن الفن دائمًا ما يكون سلاحًا مدنيًا، ودائمًا ما يكون سلاح التعبير إذا لم يستطع الشخص التعبير بالكلام، مسشتهدة في ذلك بجولات كوكب الشرق أم كلثوم إبان نكسة 1967، وتوجيه أرباح وعوائد هذه الحفلات لصالح المجهود الحربي”.

لطيفة: من يحرر فلسطين رجالها الشرفاء

وأردفت لطيفة: "نشعر بغصة في حياتنا، والناس في غزة يتألمون ويعانون من هول القصف المستمر، الفنانون كتر ألف خيرهم بيعملوا حفلات لمساعدة الفلسطينيين، سواء في الأكل والدواء وغيرها من أشكال المساعدات، وهذه رسالة راقية وسامية والكل ينتظرها".

واختتمت لطيفة: "قناعاتي بأن من يحرر فلسطين رجالها الشرفاء، ورجال الأمة الشرفاء، ربي يحي الفلسطينين ويرجعهم لبيوتهم، ويحمي هذا الشعب الرائع والمثالي، الشعب الصامد القوي".

لطيفة تعلن تأجيل نشر البوم Latifa2023

عاجل| الفنانة لطيفة تحت التهديد بسبب "طغاة العالم"

أعلنت الفنانة لطيفة، تأجيل نشر ألبومها Latifa2023، وذلك قبل أسبوع، حيث قالت: “حبايبي.. كان من المفروض يتم اصدار باقي اغاني البومي Latifa2023 الايام اللي فاتت لكن طبعا كله اتأجل بسبب احداث #غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهاليها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير”.