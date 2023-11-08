انت الأن تتابع خبر أول صورة لزوج ديانا كرزون الذي أخفته عن الظهور!!.. هكذا بدى وفاجأ الجميع بوسامته!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة الأردنية ديانا كرزون، صورة عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام تجمعها بزوجها في ظهورنادر له.

واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بمرور ثلاث سنوات على زواجها من الإعلامي الأردني معاذ العمري معبرة عن فرحتها الكبيرة بهذه الذكرى.

وأكدت الفنانة الاردنية أن حياتها مع معاذ فيها كل الحب والسلام وقالت في تعليقها: "أبو سلمى وراشد.. كل عام وانت حبيبي وزوجي والله لا يحرمني منك انتو كل شي بحياتي ثلاث سنين مع بعض عايشين فيهم بحب وسلام ما بتمنى غير نكون مع بعض لآخر يوم بعمري وتكونو بخير وصحه وسلامه".