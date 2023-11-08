ماجدة خير الله تفتح النار على بيومي فؤاد وتصفة بالمتسول: أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي!

انت الان تتابع خبرماجدة خير الله تفتح النار على بيومي فؤاد وتصفة بالمتسول: أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الناقدة ماجدة خير الله هجوماً لاذعاً ضد الفنان بيومي فؤاد بسبب ما قاله عن زميله محمد سلام في موسم الرياض.

وقالت: "محمد سلام كان ممكن يشارك في المسرحية ولكن تفاقم الأحداث خلاه يتوقع أن المسرحية ممكن تتوقف زي بعض الأنشطة الفنية مثل مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي، ولكن ده محصلش وعمل موقف إنساني ونبيل ومجابش سيرة أي حد بطريقة وحشة".ووصفت ماجدة خير الله ما قاله بيومي فؤاد بعد عروض مسرحية "زواج اصطناعي" بالخطبة المهينة للفن ولذاته ولاسم مصر، وأوضحت أن الوضع تحول لتسول ولشيء رخيص.

وقالت: "موقف بيومي فؤاد ضد محمد سلام أثار استيائي الشديد وأي شخص شاهد الفيديو المشين".

وتابعت: "بيومي فؤاد بيقول إحنا مش جايين نضحك.. اللي هو إزاي دي مسرحية إستعراضية كوميدية.. أنت كده بتهين فنك وبيقول كتر خيركم أنت لما بتعمل شغلك وبتتقاضى عنه أجر يبقى كتر خيرهم على إيه.. أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي".

وأضافت: "مفيش فنان في مصر من أيام ما أخترعوا الفن عمل التصرف ده على مرئ مسموع.. أنت عاوز تجامل الجمهور السعودي قول ألف شكر ليكم على حضوركم واستقبالكم وخلصنا..".

وواصلت: "إيه الاسلوب اللي فيه رخص ده، بيومي فؤاد بيقول إحنا بنقدم فن محترم.. وبعدين نلاقي فيديو ليه بيرقص بطنه.. إيه الفن المحترم اللي أنت قدمته!؟.. بيرقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده".

وجاءت تصريحات ماجدة خير الله خلال مداخلة عبر برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2.