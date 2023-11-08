محمد علاء يجتمع مع غادة عبدالرازق في "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان محمد علاء لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبدالرازق ورياض الخولي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب":

وقد أوشك المخرج أحمد حسن على الإنتهاء من التحضيرات النهائية لبدء تصوير العمل، والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق وينتمي لنوعية الـ 15 حلقة ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في منتصف نوفمبر الجاري، والعمل من تأليف باهر ديدار.

ما هي آخر أعمال غادة عبد الرازق؟

يذكر أن شاركت غادة عبد الرازق في موسم رمضان الماضي 2023 بمسلسل" تلت التلاتة"، من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية أخرى، عُرض مؤخرًا للفنانة غادة عبدالرازق حكاية “تحت الحزام”، من مسلسل “حدث بالفعل”، التي حققت نجاح كبير. بعد عرضها على أحد المنصات الإلكترونية، حيث ظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.

محمد علاء

أعمال قادمة لـ محمد علاء:

وجدير بالذكر أن يعيش محمد علاء حالة من النشاط الفني حيث ينتظر عرض أكثر من عمل سينمائي ودرامي أبرزهم مسلسل “بطن الحوت”، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بالعمل خلال الفترة المقبلة.

كما انتهى محمد علاء مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "آل شلبي"، والذي يقوم ببطولته ليلى علوي ولبلبة، حيث يظهر خلال أحداثه كضيف شرف، والفيلم من المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد علاء خلال الفترة القادمة عرض مسلسل بين السطور، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي لعرض العمل، والذي يشارك فيه كل من أحمد فهمي واما، صبا مبارك ومن إخراج وائل فرج.

كما شارك محمد علاء في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، وكان تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.