"حرب مش عادلة".. سمر طارق تضامن مع فلسطين بأغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال نجوم الوسط الفني يسعون في تقديم رسالتهم وتوصيل صوت الشعب الفلسطيني، ليعرف العالم جميعًا عن القضية الفلسطينية والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها قوات الاحتلال في أهالي قطاع غزة.



طرحت اليوم الفنانة سمر طارق أغنية جديدة عن أحداث فلسطين، وذلك بعد النجاح الهائل التي حققته من خلال أغنيتها " عتمة" تتر نهاية مسلسل سفاح الجيزة، بطولة الفنان أحمد فهمي الذي تربعح على عرش التريند طوال الأسابيع الماضية، عقب نجاحها من قبل بأغنية "لو" التي عرضت في مسلسل "الهرشة السابعة" للنجمة أمينة خليل.



وروجت سمر طارق لأغنيتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع من أغنيتها الجديدة، معلقة عليها: "من يضغط على الزناد إلى أولئك الذين يقفون في الجانب الآخر من العالم الكل متواطئ".

تضامنًا مع فلسطين.. سمر طارق تعلن عن تأجيل جولاتها الغنائية



وكانت قد أعلنت سمر طارق عن تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته في لندن يوم 3 نوفمبر، ولم تفصح عن أسباب إلغاء الحفل.

فوز سمر طارق بجائزة الشعر الغنائي

وكانت قد توجت المطربة سمر طارق بجائزة سيد حجاب للشعر الغنائي لعام 2023، في سابقة جديدة من نوعها للمهرجان الشعري، وجاء اختيارها لتكون أول مطربة تنال جائزة الشعر الغنائي لأفضل أغنية لهذا العام وذلك عن تأليفها وغنائها وتلحينها أغنية "برحيلي".



وحصدت سمر درع التكريم لعام 2023 خلال حفل المهرجان الشعري العريق الذي أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالتزامن مع احتفالية خاصة بالذكرى الـ83 لميلاد شاعر مصر الكبير سيد حجاب