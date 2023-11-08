بعد الهجوم وتصدر التريند.. تعرف على أحدث أعمال بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد في الساعات الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي، شنت حملات هجوم وخسائر على بيومي، وجاء سبب تصدره بعد تصاعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام وحديثه عنه بعد العرض الأول بمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، ورغم ذلك يعيش الفنان الكوميدي بيومي حالة من النشاط الفني كعادته، حيث انتهى من تصوير عدد كبير من الأفلام وفي إنتظار عرضها خلال الفترة القادمة، كما يستعد لبدء تصوير عدد من الأعمال الأخرى، ويرصد "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير الأعمال التي ينتظر عرضها خلال الفترة المقبلة أو في العام الجديد.





فيلم "الإسكندراني"



وانتهى بيومي فؤاد مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم "الإسكندراني" إذ يواصل المخرج خالد يوسف، حاليًا عمليات مونتاج ومكساج مشاهد وأحداث الفيلم تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال عام 2024.



فيلم “أنا وابن خالتي”

انتهى بيومي من تصوير فيلم "أنا وابن خالتي" في الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه في 13 ديسمبر، ويشاركه البطولة الفنان سيد رجب، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، وعلي لوكا، الفيلم من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد صالح.



فيلم “سنة أولى خطف”

ويستعد الفنان بيومي فؤاد لطرح فيلمه الجديد "سنة أولى خطف"، بعد طرح البوستر الدعائي للفيلم، وهو بطولة مي كساب، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، وآخرون من النجوم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي.

فيلم “اللعب مع العيال”



وينتظر بيومي فؤاد، عرض فيلم "اللعب مع العيال"، الذي انتهى من تصويره منذ فترة قليلة، وهو حاليًا في مرحلة المونتاج، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، ومن المقرر عرضه في العام المقبل 2024، ويشارك في الفيلم عدد من الفنانين منهم، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم “أسود ملون”



ومن الأفلام التي انتهي بيومي من تصويرها أيضا خلال الفترة الماضية، هو فيلم "أسود ملون"، الذي كان يحمل العمل في البداية اسم "المكلكعين"، لكن الشركة المنتجة قررت تغييره ومقرر عرضه في عيد الحب.

فيلم "أصل الحكاية"



وينتظر بيومي فؤاد عرض فيلم "أصل الحكاية" الذي انتهى تصويره منذ فترة، ويناقش الكثير من القضايا مثل العنوسة وتعدد العلاقات والرغبة في الزواج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.



فيلم "البقاء للأصيع"



ويخوض بيومي فؤاد تجربة فيلم "البقاء للأصيع" مع غادة عبدالرازق وأحمد آدم، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية ومن المقرر عرضة خلال عيد الفطر المقبل.

فيلم “جوازة توكسيك”



وعلى أجندة بيومي السينمائية المقبلة فيلم "جوازة توكسيك" الذي يستعد لتصويره خلال الفترة الحالية، والفيلم من بطولة ليلى علوى، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



يشارك بيومي فؤاد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وهو حاليا في مرحلة المونتاج، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2024 كما أعلنت الشركة المنتجة.

ما سبب هجوم الجماهير على بيومي فؤاد؟

ويذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو للفنان بيومي فؤاد وهو يخاطب الجمهور علي المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، يهاجم فيه محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في العرض قبل يوم واحد، ليخسر بيومي فؤاد العديد من متابعينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث خسر نحو 800 ألف متابع في يومين فقط، وأيضًا قد قام الفنان محمد سلام بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بالإضافة إلى أنه قد انخفض تقييم مطعمه على جوجل، وقد اضطر بيومي إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته وذلك عبر فيسبوك وانستجرام بسبب الهجوم العنيف عليه من الجمهور.