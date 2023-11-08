هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة في فلسطين بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم -



تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن فكرة مساعدتها لجمعية الهلال الأحمر تضامنا مع أهل غزة، قائلة أن الفكرة أتت إليها منذ بداية العدوان، موضحة أنها تسعى جاهدا لجمع مبالغ مالية كبيرة بسبب الظروف الإقتصادية الصعب التي تمر بها الدولة.

تصريحات



وتابعت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية، عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"لو في كل مجال حاول نساعد ونلم هتبقى حلوة، الصندوق اللي معايا ضمن جمعية الهلال الأحمر، مش بيتفتح غير هناك علشان يكون ضمان كل الناس أتبرعت يوصل لمستحقية وفكرت أني أجيب صندوق تاني وألم فيه تبرعات تانية".

وأشارت "صدقى"، إلى أنها أحبت أن تنشر الفكرة في جميع المسارح بسبب صعوبة المسافة لجمعية الهلال الأحمر.

تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



