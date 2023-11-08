في هذا الموعد.. بداية عرض مسرحية صوابع زينب في موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت شركة ان جي برودكشن للبوستر الرسمي لمسرحية صوابع زينب والذي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي على مسرح بوليفارد تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وكتب الحساب الرسمي لشركة ان جي على الصورة معلقًا: انتظروا مسرحية صوابع زينب … مسرحية كوميدية مختلفة مع نجوم الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي

من 16 إلى 20 نوفمبر.

قصة مسرحية صوابع زينب

تدور قصة مسرحية صوابع زينب حول (زينب) التي تعيش مع بناتها الثلاث في حي شعبي، وتحاول تزويجهن وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، فتبذل كل جهدها للبحث عن عرسان لهن، لكن سلاطة لسانها وشخصيتها القوية تجعلهم يهربون منها دائمًا، مما يتسبب في تمرد بناتها عليها، لكنها تضع خطة لترويضهن وكسبهن في صفها من جديد.

أبطال مسرحية صوابع زينب



ومسرحية صوابع زينب من بطولة منة فضالي، هالة صدقي، مصطفى حجاج، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، دنيا ماهر، محمد ثروت، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد الملواني، تصميم استعراضات رشا مجدي، رؤية فنية وإنتاج هاني محروس، قصة وإخراج إسلام إمام، اغاني المسرحيات كلمات عزيز الشافعي ومصطفى حسن والحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل وإسلام زكي واماديو.

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية صوابع زينب



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يذكر أن روج المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لمسرحية “صوابع زينب” ضمن مسرحيات موسم الرياض وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وكتب تركي آل شيخ عبر “ انستجرام ”: “مسرحية صوابع زينب.. مسرحية كوميدية يعرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي من 16 إلى 20 نوفمبر”.

جدل مسرحية زواج اصطناعي



يذكر أن أثارت مسرحية “ زواج اصطناعي ” ضمن موسم الرياض جدل كبير حول عرضها بعد إعلان الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة تضامنًا مع القضية الفلسطينية وجاء الفنان محمد أنور بديلًا له، وزاد الأمر سوءًا عندما انتقد بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خشبة المسرح بعد عرض “ زواج اصطناعي ” أمام الجمهور مما تسبب في هجوم كبير عليه وعلى أبطال العمل.

نبذة عن موسم الرياض

موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030. انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا،[1] وانطلق الموسم الثالث في 21 أكتوبر 2022 وحمل شعار «فوق الخيال»، ودخل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات دون طيار.