قبل "العتاولة".. أعمال جمعت بين أحمد السقا وطارق لطفي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحمد السقا وطارق لطفي نجوم لا يختلف أحد على موهبتهم وأعمالهم ذات الطابع المميز، كل منهم بمفرده استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً، ماذا إذا أجتمعوا سويا في عمل درامي جديد.

لذلك قرر المخرج أحمد خالد موسي على جمعهم من جديد في مسلسل "العتاولة"، ويعتبر هذه العمل هو لقاء بين النجمين بعد 23 عاماً.

أعمال جمعت طارق لطفي مع أحمد السقا:

ويعتبر فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" هو العمل الذي جمع بينهما من قبل عام 2000، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم غادة عادل، محمد هنيدي، هاني رمزي، منى زكي، هشام عبد الجليل، فتحي عبدالوهاب وغيرهم.

تفاصيل مسلسل "العتاولة":

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي حول شقيقان خارجين عن القانون، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2024، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

ما هي آخر أعمال الفنان طارق لطفي؟

شارك الفنان طارق لطفي في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023 بمسلسل "مذكرات زوج"، والذي حقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه، وهو بطولة عائشة بن أحمد، خالد الصاوي،هناء الشوربجي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي.

ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟

وكان الفنان أحمد السقا، قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "حرب"، وشاركه في البطولة محمد فراج، وعدد من الفنانين، وسلط العمل الضوء على عدد من بطولات بعض الأجهزة الأمنية في مصر وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

كما ينتظر أحمد السقا، حاليًا عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "جولة أخيرة" عبر منصة أمازون، ويضم عددًا من الفنانين منهم أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي،وهو تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي.

و في السينما، ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "السرب" الذي استغرق تصويره والتحضير له ما يقرب من عامين، وهو بطولة دياب،محمد ممدوح،قصي خولي،ويظهر به عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: حسين فهمي،كريم فهمي،أحمد حاتم،محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.