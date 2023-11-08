هالة صدقي: عادل إمام دفن مصطفى متولي وكان بيعرض مسرحيته في نفس اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن الخلاف الذي حدث بين الفنان محمد سلام والنجم بيومي فؤاد، بسبب هجوم الأخير على زميله بعد إعتذاره عن مسرحية بموسم الرياض، موضحة أنها تحترم وجهة نظر "سلام"، بسبب عدم قدرته العمل تحت ظروف صعبة

وتابعت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية، عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"دي قدرات بس يمكن إحنا بنمر بظروف صعبة جدا، هو ليه قدرته وقدوسيته وإحترامه.. يعني أنتي كمذيعة وعندك هوا ومفيش حد غيرك هيقدر يقدم البرنامج إلا أنتي وحصل ظرف طارئ ليكي قبل الهوا.. أكيد هتروحي لأن ده إلتزام وإرتباط وواجب شغلك".

وأستكملت هالة صدقي، أن الجميع يعلم مدى علاقة الزعيم عادل بالفنان الراحل مصطفى متولي، وكان مرتبط به للغاية وكانا يشاركان سويا في مسرحية ثم توفى "متولي "ولكن ذهب الزعيم في نفس اليوم للمسرح لكي يستكمل عرض مسرحيته مع ممثل آخر وبعدها أنهار حزنا على رحيل صديقة.

وأختتمت هالة صدقي حديثها بأن عملها شي مقدس، وتحترم وجهة نظر محمد سلام في عدم المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، لعدم مقدرته في الظهور.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.