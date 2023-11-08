انت الان تتابع خبر بعد مرور 54 عاماً.. الكشف عن أجر عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة" يفاجئ الجميع!! رقم صادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فيلم "أبى فوق الشجر"، حقق أعلى نسبة إيرادات الذي عرض أول ليلة عرض بتاريخ 17 فبراير عام 1969، واستمر الفيلم فى دور العرض السينمائى لأكثر من 58 أسبوعا، نظرا للإقبال الشديد عليه.

تجاوزت إيرادات فيلم أبى فوق الشجرة، 900 ألف جنيه، فى الوقت الذى كانت فيه تذكرة السينما تقريبا 3 جنيهات.

ومازال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يتربّع على قمة الغناء العربي حتى الآن، ولم يستطع أحد من نجوم الغناء العربي الذين ظهروا بعده أن يصل إلى مكانته التي حقّقها.

وفي ظل ما نسمعه عن أرقام فلكية في أجور وثروات هذا الجيل من نجوم الطرب والتمثيل والتي تتجاوز ملايين الدولارات، الا ان هذا الفنان الكبير الذي بدأ أجره في السينما بـ800 جنيه عن دوره في فيلم “دليلة” عام 1958 وكان أعلى أجر تقاضاه في فيلمه الأخير أبي فوق الشجرة هو 25 ألف جنيه فقط عام 1969.